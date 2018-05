Polícia de Picos tenta identificar traficante que receberia cocaína apreendida em Jaicós

As polícias civil de Jaicós e Picos estão investigando quem seria o destinatário dos 22 quilos de cocaína apreendidos pela polícia militar de Jaicós durante a Operação Tiradentes II, deflagrada na última sexta-feira (11).

Segundo o “mula”, responsável pelo transporte da droga, preso e identificado como sendo o caminhoneiro, Janeova de Miranda Rodrigues, de 47 anos, a cocaína seria entregue a uma pessoa no município picoense.

O delegado de Jaicós, Miguel Carneiro, disse que um telefone celular foi apreendido com o acusado e as informações contidas no aparelho devem ajudar nas investigações da polícia civil.

“Vamos procurar identificar tanto o remetente como o destinatário, até porque ele confessou em depoimento que ele estava transportando essa droga para ganhar dinheiro”, pontuou.

Miguel Carneiro acredita que essa grande apreensão de cocaína deu um baque financeiro na organização responsável pelo tráfico de drogas em Picos.

Fonte: O Povo

