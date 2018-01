Polícia de Pio IX prende mulher com papelotes de crack e cocaína

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Em operação realizada na manhã desta sexta-feira (26), por volta das 7h, a Polícia Civil de Pio IX com apoio da Polícia Militar da cidade prendeu uma mulher identificada como Gisleide da Silva Luz. Ela foi flagrada com papelotes de crack e cocaína.

De acordo com o delegado Aureliano Barcelos, Gisleide estava em posse, na sua residência, de 100 papelotes de crack e 20 de cocaína.

Aureliano informou ainda que a mulher já havia sido presa no dia 23 de agosto de 2017 juntamente com o marido por tráfico de drogas. “A justiça soltou a moça por conta do filho menor e agora, depois de denúncias, ela foi presa novamente com drogas”, disse o delegado.

Gisleide é natural de Jaicós, mas reside em Pio IX há algum tempo. Depois dos procedimentos legais, Gisleide foi encaminhada para Picos.







A polícia de Pio IX tem feito constantes operações para acabar com o tráfico de drogas na cidade. No início do mês ocorreu outra operação, onde foi preso um traficante da cidade de Fronteiras que iria para Pio IX comercializar a droga.