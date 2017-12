Polícia encontra ambulância usada para pagar dívida durante operação no Piauí

A ambulância do município de Bertolínia estava em uma propriedade rural na zona rural de Landri Sales. “A delegacia de Guadalupe recebeu a denúncia de que existiria uma ambulância que pertenceria ao município de Bertolínia. Os delegados de Uruçuí e Bertolínia foram acionados e abordaram o filho do proprietário que lá estava”, afirmou o gerente de polícia do interior, Delegado Everton Ferrer, confirmando o abandono do veículo.