A Polícia Militar de Picos encontrou nessa terça-feira (6) uma oficina de armas na cidade. O arsenal de armas foi encontrado em uma residência no bairro Bomba.

As armas foram encontradas após a PM receber informação da localização de um receptador de objetos furtados de uma vidraçaria da cidade. “Ao chegar no local a GU se deparou com uma grande quantidade de peças de armas, que ao realizar a busca foi encontrado, inclusive, arma de grosso calibre de fabricação artesanal”, disse o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana.

Durante a ação, um homem identificado como Alexsandro Lima Guimarães foi preso suspeito de receptação e porte ilegal de armas.

Alexsandro e todo o material encontrado foi encaminhado à Central de Flagrantes para providencias cabíveis.

A notícia Polícia encontra oficina de armas em Picos apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.





Fonte