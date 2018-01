Polícia faz busca por droga jogada de avião; carga apreendida já chega a 210kg

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

As polícias Civil e Militar continuam as investigações sobre a aeronave que transportava droga, que fez um pouso forçado em Barreiras do Piauí (a 857 km de Teresina) na tarde de ontem(26).

De acordo com o coordenador da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre), delegado Menandro Pedro, pelo depoimento dos dois presos mais 200 quilos devem ter sido jogados e estariam na zona de mata.

“Nós estimamos, pelos interrogatórios, que mais de 200 quilos estejam na mata. O avião tinha capacidade para transportar seis passageiros, ou seja, de 500 a 600 quilos”, disse o delegado, que informou ainda está fazendo a investigação.

Os policiais ainda estão fazendo diligências no sentido de encontrar mais pacotes com drogas.

Os dois presos foram identificados como: Nagib Brito de Aquino, 53 anos, o piloto da aeronave, natural de Belém-PA, é também fiscal do Ministério da Agricultura e Ângelo Augusto Ribeiro Boechat Lopes que disse ser o dono da droga.

Segundo a Polícia Militar, eles transportavam a droga do Pará para o Maranhão, saíram da rota do GPS e ficaram sem combustível.

“Para diminuir o peso do avião fizeram um pouso forçado e deixaram seis volumes de drogas escondido na mata e subiram voo, verificando que o avião ainda estava pesado começaram a jogar os restantes de volumes na mata (quatro volumes com 30 tabletes cada volume). Após toda verificação, a polícia ainda continua em diligências”, informa o comandante do 7º Batalhão, major Hortêncio.

Com eles foram encontrados também uma quantia no valor de R$ 1.531, em dinheiro, além de rádios, tabletes, celulares e mapas.







Caroline Oliveira

