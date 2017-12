Polícia incinera maconha paraguaia apreendida no PI e avaliada em mais de R$ 1 milhão

A Delegacia Regional de Corrente realiza, nesta quarta-feira (6), a incineração de mais de 254 quilos de maconha. A droga, avaliada em R$ 1.273.000,00, foi apreendida em julho deste ano no posto fiscal do município de Cristalândia, na BR-135, distante 900 quilômetros de Teresina. A maconha foi estava escondida no compartimento de bagagem de uma…