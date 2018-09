Polícia investiga caso de estudante encontrado morto próximo a ponte em ‘Aroeiras do Matadouro’

A causa morte do jovem Norberto Gomes da Silva Bezerra, de apenas 17 anos, continua em mistério para a família e para a polícia. O corpo do estudante de Direito foi encontrado na manhã da última sexta-feira (07/09), pelo pai da vítima na ponte do Riacho dos Macacos, estrada que dá acesso ao povoado Aroeiras do Matadouro, em Picos.

Norberto teria passado a noite na companhia de amigos e o último contato que teve com a família foi por volta das 22h da quinta-feira (06/09).

A Polícia Civil investiga as causas do óbito. De acordo com o delegado regional, Jonatas Brasil, o inquérito, que irá apurar as reais causas do episódio, está em curso.

“Após a conclusão do mesmo, iremos saber se foi um acidente de trânsito ou alguma conduta dolosa. As investigações são para esclarecer os fatos e chegarmos a uma conclusão. Familiares da vítima já foram ouvidos, estamos marcando as oitivas de pessoas que estiveram na companhia do menor momentos antes do fato. Todos que tiverem informações sobre o caso serão ouvidos na delegacia”, explicou o delegado.

Para Jonatas, o laudo cadavérico será fundamental para apontar a causa da morte do universitário.

“O veículo envolvido no acidente foi localizado e periciado para que fossem identificadas as avarias existentes e o que poderia tê-las causado. O amigo, que estaria na companhia da vítima no momento de sua morte, será ouvido no adiantar das investigações”, concluiu Jonatas Brasil.

Fonte: Picos 40 Graus

