O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Piauí, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, afirmou que após o final da votação, às 17h, no segundo turno das eleições, no domingo, a Polícia Militar (PM) ficará nas ruas em Teresina e no interior do Estado para agir e evitar eventuais brigas e conflitos entre eleitores durante a comemoração da vitória do futuro presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL) ou Fernando Haddad (PT).

Em alguns municípios, onde houver acirramento de ânimos e a polarização, o TRE terá à sua disposição para uso as forças federais do Exército, Polícia Militar do Piauí, a Polícia Civil e a Polícia Federal.

A Polícia Federal (PF) estará presente nos municípios de Parnaíba, Esperantina, Picos e Floriano.

“Ao encerrar a apuração, haverá o deslocamento de volta das forças federais, mas a Polícia Militar ficará para preservar a ordem pública”, declarou o presidente do TRE.

O desembargador Sebastião Ribeiro Martins disse que se houver perturbação da ordem pública a polícia vai intervir, sob o comando do juiz eleitoral.

(Crédito: Arquivo/Efrém Ribeiro)

Segundo o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, as eleições mais acirradas e tensas são as eleições municipais e se no primeiro turno das eleições gerais foi tranquilo no Piauí, no segundo turno, com dois candidatos , deve ser mais tranquilo porque os juízes reduziram o pedido de presença de forças federais.

As forças federais, o Exército brasileiro, estarão presentes em 73 municípios.

O desembargador Sebastião Ribeiro Martins reconhece que há um certo radicalismo na disputa pela Presidência da República por Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, mas as filas vão diminuir.

Fonte: Meio Norte

O post Policia Militar ficará nas ruas após eleição no domingo (28) apareceu primeiro em PIAUI EM FOCO.