Polícia Militar flagra homem furtando loja no Centro de Picos

Um homem identificado como Alexandre Amorim da Silva, foi preso após ser flagrado praticando furto dentro de uma loja localizada na rua Coronel Luíz Nunes, no Centro da cidade de Picos nesta quinta-feira (11).

Segundo informações da Polícia Militar, o proprietário da loja Anapolitana entrou em contato com a polícia após perceber que o alarme da loja havia sido ativado por volta das 4h da manhã de hoje.

De posse das informações uma guarnição se dirigiu até o local e com ajuda do proprietário conseguiu entrar na loja e efetuar a prisão de Alexandre. Ele foi encontrado no interior da loja de posse de uma bolsa com várias mercadorias furtadas.

De acordo com a polícia o acusado teria entrado pelo teto do estabelecimento com o auxílio de uma corda e já tem passagens pela polícia. O homem acabou sendo preso em flagrante e conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil para serem tomadas as devidas providências.

Fonte: Viagora

