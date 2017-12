Polícia Militar recupera motocicleta roubada em Picos

Na noite desta quarta-feira (27), por volta de 21h30min, o 4° Batalhão de Polícia Militar recuperou mais uma motocicleta roubada na cidade de Picos. O veículo estava em poder de um jovem de iniciais F. P. A. da C. e o menor A.L.C. no bairro Ipueiras.

Segundo registros da PM, durante rondas ostensivas no bairro uma guarnição policial se deparou com uma dupla em atitude suspeita próximo ao Instituto dos Rins. Ao realizar a abordagem, os policiais perceberam que os suspeitos tinham características semelhantes aos criminosos que haviam roubado uma motocicleta horas antes.

Como procedimento, uma imagem da dupla foi repassada à vítima do assalto que reconheceu os assaltantes.

Com base no reconhecimento, a dupla e o veículo foram encaminhados à Central de Flagrantes para adoção dos procedimentos legais cabíveis. Dados do veículo não foram divulgados.

Até a redação desta matéria, o 4° BPM de Picos já recuperou mais de 70 veículos furtados/roubados no município.