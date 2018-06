Polícia prende dupla suspeita de furtar motocicleta na Avenida Getúlio Vargas

A Polícia Militar de Picos prendeu, nessa quinta-feira (31), dois suspeitos de furtarem uma motocicleta Honda Biz, cor verde e placa LWB-1228 na Avenida Getúlio Vargas, Centro da cidade. O veículo foi localizado no bairro São Vicente.

De acordo com o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, uma guarnição estava realizando rondas na avenida quando foi informada por uma mulher que sua motocicleta havia sido furtada no local. “Os policiais verificaram as imagens das câmeras de uma clínica e viram que se tratava dos indivíduos conhecidos por Biro Biro e Jhon. Então a guarnição deu início às diligências e no bairro São Vicente localizou os suspeitos a pé”, relatou o comandante.

Viana informou ainda que os policiais interrogaram Erisson Jhon Lima Santos (Jhon) e Rodrigo Araújo Sousa (Biro Biro) sobre o paradeiro da motocicleta e eles revelaram que haviam deixado o veículo na residência da Maria Valdete, localizada no Beco do Jorge.

Os policiais se dirigiram até o local e localizaram a motocicleta.

Jhon e Biro Biro foram encaminhados para Central de Flagrantes por furto qualificado e Maria Valdete por receptação.

