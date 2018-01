Polícia prende foragido da Penitenciária Major César

A Polícia Militar de Picos prendeu, no último domingo (14), no bairro Emaús, um homem identificado como Rafael dos Santos, que estava foragido da Penitenciária Colônia Agrícola Major César Oliveira, de Teresina. Ele foi preso suspeito de tentar furtar alguns objetos do Hospital Geral de Picos. De acordo com informações da PM,…