Polícia prende idoso por porte ilegal de arma em Jaicós

No final da tarde de segunda-feira (30/04), uma equipe do Batalhão RONE (Rondas Ostensivas de Natureza Especial) realizou a prisão de um idoso identificado como Ambrósio Carlos Martins, de 73 anos, na cidade de Jaicós. O homem estava portando um revólver calibre 32 com duas munições.

A prisão foi realizada após abordagens em um bar na Rua Rosado, próximo ao Mercado de Jaicós. Ambrósio Carlos Martins estava com a arma na cintura e foi levado ao Distrito Policial para autuação por porte ilegal de arma de fogo.

Permanecem durante a semana na cidade de Jaicós, equipes da Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública e do Batalhão RONE, que por determinação do Secretário de Segurança Pública, coronel Rubens Pereira, realizam operações, blitz e abordagens para apreender principalmente armas e drogas e coibir práticas delituosas na região.

Meio Norte