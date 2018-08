Polícia prende jovem acusado de tráfico de drogas em São Julião

O Grupamento de Polícia Militar efetuou a prisão de um jovem identificado apenas por Erislândio, na tarde de segunda-feira (13/08), em São Julião.

De acordo com comandante do GPM, sargento Xavier, a operação foi realizada em conjunto com o Força Tática da cidade de Fronteiras. Com Erislândio foi encontrado papelotes de maconha e cocaína e certa quantia em dinheiro.

O suspeito foi conduzido à Fronteiras para os procedimentos legais e ficará à disposição da Justiça.

Meio Norte