Polícia prende oito pessoas e flagra ‘rinha’ de galo durante operação no Piauí

A operação Vale do Sambito, da Polícia Civil do Piauí, prendeu oito pessoas e apreendeu animais usados em “rinhas” de galo na cidade de Valença, 210 km de Teresina, nesta quinta-feira (7). O foco da operação é o combate ao tráfico de drogas e apreensão de armas de fogo nas cidades de Valença, Novo Oriente e Aroazes.

A operação Vale do Sambito, segundo a Secretaria de Segurança, foi deflagrada pela delegacia Regional de Valença e conta com o apoio da Gerência de Policiamento do Interior (GPI) e das Delegacias de Inhuma, Elesbão Veloso, Picos e Barro Duro e envolve cerca de 30 Policiais Civis.