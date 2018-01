Polícia prende suspeito de tirar tornozeleira e colocar em namorada

A polícia civil do Maranhão, prendeu Ismael da Silva Miranda, de 19 anos, na manhã desta terça-feira (23), no bairro Bela Vista, em Timon, após retirar a tornozeleira eletrônica da sua perna que fazia seu monitoramento eletrônico e colocar em uma adolescente de 14 anos, com quem se relaciona. O…