Polícia prende suspeitos de aliciar criança para furtar peças de veículos

Três homens foram presos na tarde de terça-feira (28) suspeitos de aliciar menores para furtar peças de veículos deixados na antiga delegacia da cidade de Picos. Os policiais cumpriram ainda cinco mandados de busca, e encontraram diversas peças de veículos furtadas. De acordo com o delegado Jonatas Brasil, os três devem responder por furto e corrupção de menores.

No início do mês de agosto seis adolescentes e um adulto foram flagrados no interior do antigo prédio da delegacia, entre eles um menino de apenas oito anos. O grupo furtava peças de motocicletas apreendidas pela Polícia. Desde que foi desativado, o prédio não tem vigilância policial, e centenas de veículos apreendidos se amontoam no lugar, dentro e fora da delegacia.

A investigação começou depois do flagrante. Os três homens presos nesta terça-feira (28) identificados como Benevaldo José Sousa, Antônio Neto Franco Filho e Marcos Gabriel Do Nascimento, são suspeitos de serem os mandantes dos furtos na delegacia.

Segundo o delegado Jonatas, eles mandavam os adolescentes irem até o local e diziam o que deviam furtar. Depois recebiam o material furtado, vendiam e passavam uma parte para os menores.

Cinco mandados busca e apreensão foram cumpridos nas casas dos suspeitos, da esposa de um deles e em uma oficina mecânica localizada no bairro Bomba, em Picos. De acordo com o delegado, as investigações continuam para verificar se há mais pessoas envolvidas.

