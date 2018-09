Polícia prende suspeitos de tráfico durante operação na região de Picos

Uma ação conjunta, deflagrada pelas equipes de policiais da 12ª Delegacia Regional de Polícia Civil, através do delegado Cícero de Oliveira, com apoio dos Policiais Militares do 20° Batalhão de Polícia Militar, comandados pelo CB Gilvan Belo, deu cumprimento, na manhã de hoje (10), à Operação AL-Kaida, onde foram cumpridos dois mandados de prisão e de busca e apreensão, expedidos pelo Poder Judiciário da Comarca de Paulistana.

Na operação foram presos os suspeitos identificados como Rafael Silva Lima e Jonarbas João de Carvalho suspeitos de praticarem o crime de tráfico de drogas.

A operação é desdobramento da apreensão de 518 “pinos” de cocaína realizada no último 31 de agosto do presente ano. Na ocasião os acusados foram identificados recebendo a encomenda em uma empresa de transportes de passageiros. Após perseguição pelas ruas da cidade de Paulistana, dispensaram a droga em um terreno baldio e apreenderam em fuga. Ato contínuo, a equipe da Força Tática apreendeu e apresentou a droga junto à Delegacia de Paulistana.

Em razão disso, a equipe da 12ª DRPC deu início às investigações que culminaram nos mandados de prisão cumpridos na manhã de hoje.

Cumpridas as diligências, os suspeitos foram conduzidos para a 12ª Delegacia Regional de Paulistana-PI para procedimentos cabíveis.