Polícia prende três acusados pelo assassinato de professor em Inhuma

A Força Tática da Polícia Militar (PM) prendeu, nesta segunda-feira (03/09), três homens identificados como Robson Sobrinho Silva, Rafael dos Santos Lima e Carlos Batista Dias Sousa, acusados pelo assassinato do professor Reginaldo Gonçalves Moura, de 49 anos, morto com golpes de faca no pescoço, e pancadas de pauladas na madrugada de domingo, em uma estrada vicinal próximo a rodovia BR-316 e ao Matadouro Municipal, no conjunto Benoit, em Inhuma (240 km de Teresina).

Os policiais da Força Tática também recuperaram o Fiat Uno de Reginaldo Gonçalves Moura, que foi roubado, após seu assassinato. O automóvel foi vendido pelos acusados do assassinato de Reginaldo Gonçalves de Moura em uma boca de fumo de Picos.

Durante a noite de domingo, a Força Tática da PM de Valença do Piauí prendeu um acusado do crime, Robson Sobrinho Silva, apelidado de Bob.

Após a prisão de Bob, foi feita a prisão de Carlos Batista Dias Sousa. Em seguida, os policiais desvendaram o crime quando localizaram o automóvel de Reginaldo Gonçalves Moura, em uma boca de fumo em Picos. Os três acusados presos são de Inhuma.

A Polícia Civil soube de moradores de Inhuma, que Reginaldo Gonçalves Moura, estava às 3h de domingo, em um bar, no bairro Sossego, de Inhuma. Foi a última vez que o professor foi visto.

