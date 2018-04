A Polícia Militar de Picos recuperou nessa sexta-feira (27) uma motocicleta modelo Honda CG Fan, de cor preta e Placa NIN – 7206, que havia sido roubada na última quarta-feira (25) durante assalto a um mercadinho no povoado Gameleira dos Rodrigues, zona rural de Picos. O veículo foi localizado na localidade Boqueirão da Onça, zona rural de Aroeiras do Itaim.

Segundo informações da PM, a motocicleta estava escondida em um matagal, próximo a uma residência na localidade.

Populares informaram ainda aos policiais que dois suspeitos de participar do assalto fugiram no início da manhã, por volta das 6h, e deixaram o veículo abandonado no local.

A polícia está realizando diligências para localizar e capturar os suspeitos do assalto.

O assalto

Três homens armados fizeram um arrastão no mercadinho e levaram dinheiro, bebidas, cigarros e celulares dos funcionários. Além da motocicleta.

Durante o assalto, um dos criminosos ainda colocou a arma na cabeça do proprietário do estabelecimento comercial.

A notícia Polícia recupera motocicleta roubada durante assalto a mercadinho em comunidade rural de Picos apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.





Fonte