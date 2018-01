Polícia recupera motocicleta roubada em Picos

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A Polícia Militar de Picos recuperou nessa segunda-feira (8), na ladeira da Oiticica, no bairro Morada do Sol, uma motocicleta que havia sido roubada no último sábado (6), no bairro Ipueiras.

Os policiais flagraram o veículo, uma Honda CG 150, de cor vermelha e placa OSU -6364, de Monsenhor Hipólito, em posse de um casal em frente a um estabelecimento comercial no Centro da cidade e no momento da abordagem o condutor conseguiu fugir deixando sua parceira, que foi conduzida para delegacia

De acordo com o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, momentos depois a FT2 foi até a residência do suspeito e lá os policiais foram informados que o mesmo adentrou no mato e abandonou a motocicleta nas proximidades. “Ao realizar buscas nos arredores conseguimos recuperar o veículo.”, disse o comandante.

Viana informou ainda que Larissa Maria da Silva confessou o crime do roubo da moto junto com seu namorado, que conseguiu fugir.







A polícia continua em diligência para localizar e capturar o assaltante.