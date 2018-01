Polícia registra mais um furto de motocicleta em Picos

No ano de 2017, 94 carros e motocicletas foram roubados ou furtados em Picos. Em 2018, os crimes continuam sendo registrados pela polícia, assustando os proprietários dos veículos. No último sábado (13), por volta das 21h23, uma motocicleta foi furtada no Centro da cidade. De acordo com informações da PM,…