Prefeito de Francisco Santos, do PT, declara apoio a Luciano Nunes

O candidato ao Governo do Estado, Luciano Nunes, ganhou mais uma importante declaração de apoio à sua candidatura. O prefeito da cidade de Francisco Santos, Luís José, que é filiado ao PT, juntou-se ao grupo oposicionista liderado pelo candidato tucano. O ex-prefeito do município, Edson Carvalho, também aderiu à campanha de Luciano Nunes.

Para o prefeito, independente de sigla partidária, chegou o momento de ter maturidade política para escolher o melhor para o Estado. “Não estamos satisfeitos com a saúde do nosso Estado. Se precisarmos de uma cirurgia ortopédica, de cirurgia de vesícula, de uma consulta especializada e procurarmos o sistema de saúde do nosso Estado, veremos o caos que está a saúde pública. Na educação, a situação do transporte escolar, dos nossos alunos prestes a perderem o ano letivo, e a classe de professores, nem diálogo esse governo tem. A segurança pública, onde não podemos ir ao supermercado, não podemos sentar na calçada de casa porque o medo tomou de conta, as cidades pequenas não podem ter agência bancária. Então essa é a realidade que temos e que precisamos mudar”, disse o prefeito.

O prefeito destacou que quer o melhor para o Estado. “Quero melhorias para o Estado e para o meu povo. O Piauí precisa mudar e precisa de transformação e o melhor é Luciano. Vi no Luciano um sinal de esperança para melhorar nosso Estado a qualidade de vida do nosso povo e só assim o Piauí pode voltar a crescer”, acrescentou Luís José.

De acordo com Luciano Nunes, essas adesões à sua candidatura representam o sentimento de indignação do povo piauiense com a atual situação do Estado. “Fico muito feliz e honrado em receber apoio de pessoas que assim como eu estão indignadas e inconformadas com o desgoverno que temos hoje no Piauí. Quero fazer um governo de verdade e uma transformar a realidade do nosso povo para que possamos voltar a ter um Estado de verdade e com mais oportunidades”, disse.