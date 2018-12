Prefeito Dr. Zenon faz a abertura da X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Foto/ Portal O Povo

Com o tema: “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências”, foi aberta na noite desta quarta-feira (28), a X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Monsenhor Hipólito. O evento acontece no Auditório da Prefeitura. A programação prossegue até as 18h00min desta quinta-feira (29).

A abertura da X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foi feita pelo prefeito, Dr. Zenon Bezerra (Progressista). Também estiveram presentes vários secretários municipais, vereadores e servidores de diversas pastas da administração municipal. Além de estudantes e membros da sociedade civil organizada hipolitana que lotaram o auditório.

Em entrevista a nossa reportagem, Dr. Zenon Bezerra destacou que um evento dessa envergadura é bastante importante tendo em vista a vulnerabilidade que muitas crianças e adolescentes ainda enfrentam nos dias de hoje. Para o prefeito, mesmo com as Leis vigentes muitas vezes elas ainda não os protegem como deveriam. Diante disso, ele frisou que cabe aos municípios e seus gestores fortalecerem esse elo de proteção.

(Foto/ Portal O Povo/ Mesa de Honra na abertura da X Conferência Municipal de Monsenhor Hipólito)

“A sociedade precisa tomar conhecimento dessa vulnerabilidade que passa a nossa sociedade com relação a essa camada da população tão importante e tão vulnerável como as nossas crianças e nossos adolescentes. Eles estão à mercê de drogas, da violência humana e isso trás preocupação. Existe a Lei, mas nós temos que obedecer e colocar em prática para fortalecer esses direitos que são delas e é isso que nós propomos traçar nessa conferência estratégias para melhorar e que eles possam ter uma proteção, pois, são seres indefesos e a sociedade e nós do poder público é que temos de defendê-las para que elas possam crescer com felicidade e justiça social”, analisou Dr. Zenon.

O prefeito de Monsenhor Hipólito frisou que o Município tem feito sua parte garantindo principalmente uma boa educação e uma saúde de qualidade para as crianças e jovens hipolitanos. Entre os órgãos que também participam desse processo de forma integrada ele destacou o CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), o CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes) e o Conselho Tutelar. Além de dar mais condição de proteção, esses órgão, conforme Dr. Zenon Bezerra, são responsáveis por acionar a Justiça em caso de violação e desrespeito de alguns dos direitos essenciais das crianças e adolescentes.

Dr. Zenon salientou que o interesse e a responsabilidade da Prefeitura de Monsenhor Hipólito em sempre está em busca de melhorar o bem estar das crianças e adolescentes do município faz com que não só os colaboradores da administração municipal como toda a sociedade civil abracem a causa. Por outro lado, ele lamentou que devido a escassez de recursos e a falta de efetividade por parte de outras entidades acaba por algumas vezes fazendo com que os envolvidos não obtenham os resultados esperados.

“As vezes o município cumpre sua obrigação, mas os entes federativos não o fazem. Cadê a polícia que as vezes o Conselho tem de recorrer? Vai recorrer a quem? A Promotoria? Mas, quando o ente principal, que é o Município, o responsável tem aquela afinidade para adquirir os objetivos todos comparecem”, concluiu o prefeito.

Fonte: Portal O Povo/ Várias crianças e adolescentes marcaram presença no evento)