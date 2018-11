Prefeito é encontrado morto no Maranhão

Ainda não há informações sobre a causa da morte. Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Civil foram encaminhadas para realizar perícias e iniciar as investigações sobre o caso.

De acordo com o delegado Armando Pacheco, Superintendente da Polícia Civil do Interior, o corpo foi encontrado cerca de 2 km da sede da sua fazenda, na zona rural do município e o carro do prefeito foi encontrado abandonado na BR-010, ao lado da mata do 50 BIS, em Imperatriz.

O carro do prefeito foi encontrado abandonado na BR-010, ao lado da mata do 50 BIS, em Imperatriz — Foto: Antônio Pinheiro

O presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, prefeito Cloemar Tema, lamentou a morte do prefeito de Davinópolis e diz que se solidariza com a família. Em nota, Cleomar disse que a federação repudia o ato de violência ao qual o gestor foi vítima e que ratifica o compromisso de reinvindicar a elucidação do crime perante as autoridades competentes.