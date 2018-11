Prefeito Valmir Barbosa visita obras de construção de cisternas

Na última sexta-feira (24), o prefeito de Dom Expedito Lopes, Valmir Barbosa, visitou a Serra da Baliza onde estão sendo realizadas obras de construção de cisternas.

Esse projeto foi pleiteado por gestores anteriores, mas se encontrava engavetado. O prefeito Valmir Barbosa logo que tomou conhecimento desse projeto tratou de fazer uma busca para poder realizar essa obra no município e com muita insistência conseguiu destravar e as cisternas estão sendo construídas na localidade Serra da Baliza.

O projeto beneficiaria 54 famílias de agricultores, ou seja, seria construído 54 cisternas no município, mas por motivos ainda desconhecido para o prefeito só vieram uma relação com 34 locais para serem implantadas, deixando outras 20 famílias sem esse benefício.

O prefeito sendo procurado pelas famílias que estão sem receber as cisternas garantiu que estará indo em busca do motivo de não terem vindo a relação com todas as cisternas e também para que possa ser realizado todo o projeto e que todas as 54 cisternas sejam construídas.

O prefeito afirmou ainda que vai em busca de novas cisternas para beneficiar outras famílias agrícolas no município de Dom Expedito Lopes.

