Prefeitura de Dom Expedito Lopes faz avaliação da produção de alho no município

Em reunião realizada nesse domingo (14), a Prefeitura de Dom Expedito Lopes avaliou a produção de alho no município. O encontro foi realizado na UAB da cidade.

O trabalho foi realizado em parceria com a Associação Piauiense dos Produtores de Alho (APPA), cujo objetivo foi avaliar um sistema de produção de alho-semente livre de vírus por parte de pequenos produtores. “Essa experiência foi um sucesso no município, pois o acompanhamento por parte dos técnicos junto aos produtores fez com que a produção superasse as expectativas”, disse o prefeito Valmir Barbosa.

O técnico responsável pelo projeto, Francisco Alves, apresentou os dados dos plantios dos 13 produtores que participaram desse experimento e os resultados foram os melhores possíveis, colocando o município de Dom Expedito Lopes entre os melhores para a produção dessa cultura.

O sistema consiste de um pequeno telado para a produção das sementes livre de vírus que será importante para propagar essa cultura para outros produtores.

Na reunião estiveram presentes: o prefeito Valmir Barbosa, a primeira dama Valdiva Moura, os secretários Jordani (Agricultura); Francival (Administração) e Marcidio (Governo), os vereadores Everaldo Gonçalves, um dos grandes responsáveis por esse projeto; Joaquim do PT e Luiz Quinor. Participou ainda do encontro, o técnico Francisco Alves, técnico da Secretaria de Agricultura, Joelinaldo, produtores e visitantes, o vice-prefeito de Ipiranga, Gilvá e a assistente social e secretária de Saúde de Lagoa do Sítio, Luzinete Alves.

Fonte: Ascom