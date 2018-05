Prefeitura de Francisco Macedo desenvolve projeto de coleta seletiva

O programa já havia sido planejado e proposto desde agosto de 2018, mas só na última segunda feira (30) teve início. A proposta foi promovida pelo prefeito municipal Nonato Alencar (PSB), através da Secretaria de Saúde em parceria com as demais pastas que compõe a gestão municipal

O programa tem como objetivo fomentar medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente e pretende a caminhar em busca de avanços importantes no combate a problemas decorrentes do tratamento e destinação inadequados dos resíduos sólidos e ainda oferecer benefícios à população. Visando diminuir a geração de resíduos sólidos, por meio de práticas sustentáveis, e o reaproveitamento de materiais que têm valor econômico, como a reciclagem e a destinação adequada.

Depois de uma reunião entre todas as pessoas responsável pelos diversos setores da prefeitura, desde o próprio prefeito até os garis que são responsáveis pela coleta de lixo da cidade, com o intuito de orientar e esclarecer o objetivo do projeto, e como ele será desenvolvido no município. Também na oportunidade foram distribuídas camisas que representam a campanha, para as pessoas identificarem quem está à frente da ação.

O programa é coordenado pelo professor, radialista e ambientalista Edson Ribeiro, que tem vasta experiência com a implantação do programa de coleta seletiva em outros municípios. E será desenvolvido em curto, médio e longo prazo. De acordo com ele, essa ação desenvolvida na cidade, vai ocasionar uma melhor qualidade de vida para a população, sem contar no bem que este trabalho propõe para o meio ambiente.

“Se nós separarmos o seco do úmido, essa parte seca já vai ser um salto significativo para que possamos implantar, a partir daí, realmente uma coleta seletiva mais detalhada. Com a coleta seletiva, a população deve separar os restos de alimentos, cascas de ovos, ossos, sementes, e colocá-los em recipientes diferentes no local reservado para a coleta. Com isso, o caminhão coletor vai dar a procedência adequada, lançando no lixão apenas esse material que, por enquanto, não será reaproveitado pelo município”, explica o ambientalista.

No momento da reunião também foi entregue aos agentes de endemias e responsáveis pela limpeza das ruas da cidade, um material de apoio técnico, voltado para o combate do mosquito Aedes Aegypti. Os profissionais foram instruídos para que no momento da limpeza das ruas, tirando os entulhos e derramando água parada em tambores de lixo, pudessem estar orientando a população contra o perigo e prevenção do mosquito transmissor da Chikungunya, Dengue e Zika vírus.

Durante todo o dia de hoje, os profissionais da saúde, estão fazendo a distribuição de panfletos em cada casa da cidade, para que as pessoas possam se informar da ação que está sendo desenvolvida no município, e que possam participar posteriormente ajudando na limpeza das vias públicas e áreas naturais. De acordo com o ambientalista Edson Ribeiro, nas escolas também está sendo desenvolvida uma intensa divulgação em cada sala de aula, os agentes comunitários de saúde e, estão orientando os alunos a serem parceiros do projeto, agindo dentro de suas casas, a meta é um “Amigo do Meio Ambiente” em cada residência.

As máquinas já estão recolhendo todo o entulho das ruas, proporcionando uma limpeza de qualidade. A atividade está sendo destacada positivamente pelo trabalho do secretário de saúde Cristóvão Alencar, a enfermeira do PSF Jamille Alencar, Coordenadora de Atenção Básica, Nêga de Cristovão, o responsável pelo departamento de transporte Fran Alencar Agentes comunitários de saúde, Agentes de endemias, Vigilância sanitária e Vigilância epidemiológica.

Além da limpeza das ruas da cidade, a medida visa à limpeza e manutenção de toda a orla da bacia da Barragem do Estreito. Serão retirados tambores e depósitos de lixo, a coleta seletiva será feita em horários e dias específicos.

Estiveram presentes na reunião dando apoio técnico e suporte ao projeto, além do prefeito municipal Nonato Alencar, secretário de saúde, Cristóvão Alencar, Coordenador de Vigilância Sanitária Marciel, chefe da limpeza o Umberto. Também demais secretários e funcionários que compõe a gestão municipal.

Acompanhe mais fotos!

O post Prefeitura de Francisco Macedo desenvolve projeto de coleta seletiva apareceu primeiro em Cidades na Net.





Link da Fonte