Prefeitura de Monsenhor Hipólito realiza 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef

O Município de Monsenhor Hipólito deu mais um passo importante para melhorar a garantia dos direitos e o fortalecimento das políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. Isso se deu com a realização do 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef Edição 2017 à 2020. O evento aconteceu na manhã desta segunda-feira (27), no Auditório da Prefeitura.

O 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef de Monsenhor Hipólito teve como tema “Um olhar diferenciado para quem constrói o futuro de Monsenhor Hipólito”.

O encontro teve o objetivo de produzir uma análise da situação das crianças e adolescentes do município e assim efetivar um plano de ação visando conquistar o Selo Unicef Município Aprovado. Outra meta do evento foi promover o fortalecimento da comunidade e sua participação no processo de planejamento, execução, monitoramento e avaliação das políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente.

“Esse Selo significa o atestado de um compromisso de um Governo com essa classe que são os jovens, os adolescentes que estão a beira do desequílibrio social. Um Governo que tem boa visibilidade ele adere. Nós, através da governabilidade, já vinhámos manifestando apoio aos jovens e aos estudantes, ou seja, agora nós apenas vamos testificar aquele compromisso nosso, porque todo Governo que tem visibilidade preza pelos jovens, preza pelos adolescentes porque é deles que depende o futuro da nação”, pontuou o prefeito de Monsenhor Hipólito.

Dr. Zenon disse ainda que sua administração tem feito ações voltadas para crianças. Ele citou como exemplo a construção de creches. “Eu estou construindo creches infantil que nós não tínhamos quando eu recebi o Governo. As escolas do município são bem estruturadas, bem equipadas, as professoras são pagas em dia. São investimentos na educação, na saúde, na assistêncial social para que os jovens de Monsnehor Hipólito saiam da vulnerabilidade social”, anotou.

O prefeito de Monsenhor Hipólito também elogiou a grande participação da população no 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef. “A gente ver que o epicentro deste evento são os jovens. E está aí o auditório lotado com uma assembleia bem compartilhada”, analisou Dr. Zenon Bezerra.

Em entrevista a nossa reportagem o prefeito, Dr. Zenon Bezerra (PSB), destacou que todo gestor que se preze deve aderir ao Selo Unicef. Para ele, conseguir essa inclusão no programa é uma forma de mostrar que a gestão pública tem comprometimento com o desenvolvimento social para reduzir as desigualdades e o desequilíbrio sociais. Na avaliação de Dr. Zenon, essa adesão é mais necessária ainda nessa Região onde devido a pobreza existe uma desigualdade acentuada.

Presente no evento a vice-prefeita, Josefina Policarpo (Progressista), classificou como positiva a realização 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef. Ela elogiou a administração municipal pela adesão ao programa das Nações Unidas.

“Uma cidade ela se constrói a partir de um olhar diferenciado especialmente para as suas crianças e adolescentes. Quando se fala de pessoas que constroem um futuro é necessário que se dê um suporte em políticas públicas. E é isso que nós estamos fazendo ao longo do nosso mandato implementando as políticas públicas que venham a trazer benefícios e um futuro promissor a nosso município”, concluiu a vice-prefeita, , Josefina Policarpo.

Fonte: Portal O Povo