Prefeitura de Vila Nova do Piauí realizou festa alusiva ao dia das mães

A prefeitura de Vila Nova do Piauí realizou ontem (13) uma festa em comemoração ao dia das mães para as vilanovenses. O evento foi idealizado pelo prefeito Edilson Brito (PTB), juntamente com a secretária de assistência social Ana Carolina. A festividade aconteceu na quadra de esportes da cidade, às 19h00min.









O evento tinha por objetivo principal homenagear todas as mães do município e parabenizá-las pela passagem do seu dia. O momento contou com dinâmicas, coreografias, entrega de brindes, músicas e coffee break para as participantes.









O prefeito municipal Edilson Brito, agradeceu a presença de todas as mães no evento e contou que foi com muito carinho que organizaram essa singela homenagem para as mães vilanovenses. “É um orgulho imenso, estarmos proporcionando para elas, um momento de lazer. Minha gestão trabalha dando prioridade as mulheres de Vila Nova, assim fizemos no dia da mulher e agora também no dia das mães, porque elas merecem. Sabemos que cada uma dessas mães são guerreiras, em suas diversas profissões, e elas podem contar com todos nós para as batalhas da vida”, contou Edilson Brito.

Uma das idealizadoras do evento, a secretária municipal de assistência social, Ana Carolina destacou que a noite foi de muita alegria e emoção em poder comemorar esse dia junto com todas as mães de Vila Nova do Piauí. A primeira dama ainda frisou a importância de ser mãe e de poder ter a capacidade de gerar uma vida.

“Cada um deve reconhecer o valor que tem uma mãe, toda mãe só quer o bem de seu filho, só quer o melhor para o filho. Preparamos esta noite com muito carinho para todas as mães aqui do município de Vila Nova. Todas as homenagens que foram preparadas com muito carinho são para todas as mamães”, frisou a primeira dama.

Estiveram presentes na solenidade festiva, além do prefeito Edilson Brito e a primeira dama, Ana Carolina, os demais vereadores e o secretariado municipal que compõem a base governista da cidade de Vila Nova do Piauí.

