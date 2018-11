Prefeitura realizará reforma do Açougue Municipal e Mercado do Junco

A Prefeitura de Picos, por meio das secretarias de Obras, Habitação e Urbanismo, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Agricultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, realizará uma reforma no Açougue Municipal e no Mercado Público do bairro Junco.

De acordo com a Procuradora Jurídica do Município, Yara Moura, na semana passada foi realizada uma reunião para discutir melhorias acerca do Açougue Municipal e Mercado do Junco. Segundo ela, a reunião contou com presenças de secretários responsáveis pelo local.

“Nos reunirmos para definir quais passos seriam dados e atender as recomendações feitas pelo Ministério Público, mas a princípio ficou por conta da secretaria de Obras elaborar um projeto de imediato e levantar custos para reformar açougue e mercado do junco”, fala.

De acordo com a secretária de Obras, Habitação e Urbanismo, Lilian Araújo, ações estão sendo tomadas para resolver as recomendações requeridas tanto na parte externa quanto interna.

“Um engenheiro junto com técnicos da secretaria de Obras foi designado a realizar um estudo para obtermos informações tendo em vista observar as necessidades dos locais, como também orçamento para a manutenção da área externa, bem como a reforma individual de cada box, então é realizar o orçamento e poder resolver as demandas solicitadas”, relata.

Ainda conforme procuradora e secretária, a expectativa é que a construção do Mercado do Produtor seja finalizada para que haja uma transferência de ambos estabelecimentos para o novo espaço.

A Prefeitura de Picos cede o espaço para os fornecedores, sendo uma responsabilidade compartilhada, pois o usuário é responsável pela higienização e manutenção de seu ponto, enquanto à reforma e manutenção das áreas externas e de uso comum é de competência da Administração Pública.

Fonte: CCOM

