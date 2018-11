Premem promove torneio de handebol feminino

O Centro Estadual de Educação Profissional Petrônio Portela (Premem), sob a coordenação do professor Flávio Amorim, está promovendo um torneio de handebol feminino. A competição teve início nessa terça-feira (27) com partida entre as equipes PREMEN X Marcos Parente e Picos Handebol Clube X Ozildo.

O time do Premem venceu o time do Marcos Parente pelo placar de 9 a 7 e o Picos Handebol Clube venceu o Ozildo por 9 a 3.

A competição conta com quatro times, são eles: Premen, Ozildo, Marcos Parente e Picos Handebol Clube (PHC).

Todos os jogos do torneio serão realizadas na quadra do Premem. A final está prevista para acontecer na próxima sexta-feira (30).

