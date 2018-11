Na madrugada desta terça-feira (20) foi registrado um acidente grave na Avenida Princesa Isabel no bairro Nova Parnaíba em Parnaíba. O vereador e presidente da câmara da cidade de Araioses-Ma. Elson Nascimento Coutinho Silva, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para retirar o corpo do vereador que ficou preso às ferragens.

Um mototaxista disse à Polícia que Elson provavelmente participava de um racha com uma Caminhonete tipo Hilux “eu estava no posto de gasolina quando ele passou em alta velocidade tentando ultrapassar a caminhonete, quando minutos depois faltou energia”, disse a testemunha.

O acidente ocorreu por volta de 2h20 desta terça-feira. O carro em que Elson estava um Toyota/Corola de placas OUB 2659 Parnaíba-PI, ficou completamente destruído.

Elson seguia no sentido Guarita, quando perdeu o controle da direção e bateu contra uma mureta de proteção e um poste de iluminação, capotou e, desgovernado, só parou cerca de 50 metros depois do local do primeiro impacto.

A Polícia Militar isolou toda área e permaneceu aguardando a chegada da perícia técnica criminal da Policia Civil. Após serem realizados os trabalhos técnicos a perícia liberou o corpo da vítima para ser levado para o Posto Avançado do IML no bairro Frei Higino onde o corpo será examinado por um médico legista, e posterior liberado para que os familiares possam realizar o velório.

Fonte: Meio Norte / Fotos: Click Parnaíba

O post Presidente da Câmara de Vereadores de cidade do Maranhão morre em acidente no Piauí apareceu primeiro em PIAUI EM FOCO.