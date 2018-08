Preso acusado de estuprar mulher na frente de criança em Paulistana

Na manhã desta quinta-feira (23), um homem identificado como Edgleuson do Nascimento, de 23 anos, foi preso pela polícia acusado de estuprar uma mulher de 37 anos na frente de uma criança em uma residência situada no município de Paulistana.

O delegado Cícero de Oliveira, da Polícia Civil de Paulistana, informou que o indivíduo estava escondido na casa de familiares. “Nós estávamos realizando diligências na residência dele e na casa dele durante o dia. Na parte da noite, nós recebemos a informação de que ele estaria na residência de um tio. O senhor foi intimado a entregá-lo, mas ele resistiu até um certo ponto”, contou.

A captura foi feita por meio do cumprimento de mandado de prisão temporária pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar. O delegado ressaltou que Edgleuson do Nacimento já foi preso por vários crimes, dentre eles, por tráfico de drogas.

Entenda o caso

Uma mulher de 37 anos foi estuprada na frente da neta de apenas cinco anos de idade no último domingo (19), na cidade de Paulistana. A Polícia Civil do Piauí relatou que o acusado estava armado com um facão e permaneceu na casa por duas horas. Após cometer o crime, o indivíduo empreendeu fuga e, até ontem, se encontrava foragido.

Cidadesnanet