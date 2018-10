Preso suspeito de tentar estuprar meninas em Dom Expedito Lopes

Após passar quase um mês foragido, Marcos Vinicius da Silva Oliveira, que é o principal suspeito de ter espancado e tentado abusar sexualmente de duas meninas em Dom Expedito Lopes, foi preso na manhã desta quinta-feira, 17, na residência de familiares na localidade Canto, interior de Ipiranga do Piauí

De acordo com o comandante do Grupamento da Polícia Militar (GPM) de Dom Expedito Lopes, cabo Altamar, após a expedição do mandato de prisão foram realizadas algumas diligências no sentido de capturá-lo.

“De início houve dificuldades em localizá-lo, mas após uma denúncia anônima conseguimos prender ele e o trazer até a Delegacia da Polícia Civil. O Marcos Vinicius já tem inúmeras passagens, seu primeiro delito foi cometido ainda na adolescência, quando ele roubou uma retroescavadeira, de lá pra cá já foi preso duas vezes por furto a residências”, explicou o comandante.

O cabo explicou que está não é a primeira vez que ele tentou abusar sexualmente de alguém no município. E ressaltou que as adolescentes afirmaram em depoimento que ele usava máscara e portava uma faca no momento do crime.

“O Morro da Cruz é procurado por muitas pessoas para registros fotográficos, as vítimas não foram de fato abusadas por serem duas e terem reagido. Ele é uma pessoa perigosa e constantemente estávamos recebendo denúncias da população, que sabe de fato o quanto ele é perigoso”, disse Altamar.

O crime aconteceu no dia 22 de setembro e teve como vítimas duas meninas de 13 e 15 anos de idade.

