PRF apreende 44kg de maconha dentro de carro na BR-316

Uma ação integrada da Policia Rodoviária (PRF), Unidade Operacional de Picos e da Força Tática de Valença apreenderam na manhã desta quarta-feira (19), um veiculo modelo Jetta com registro de furto no KM 260, da rodovia BR-316, próximo a cidade de Ipiranga do Piauí (260 km de Teresina).

No veículo, os policiais encontraram 44,7 kg de maconha. O motorista conseguiu evadir-se do local e os policiais fazem buscas na mata próximo a comunidade Chapada. Após verificação no sistema nacional, foi constatado que o veículo tem ocorrência de furto no estado de São Paulo. As equipes policiais estão nesse momento em diligência. (Crédito: Reprodução/Portal V1) (Crédito: Reprodução/Portal V1) (Crédito: Reprodução/Portal V1) (Crédito: Reprodução/Portal V1) Fonte: Com informações do Portal V1

