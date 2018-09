No último sábado, 01, policiais rodoviários federais durante inspeções de rotina recuperam dois veículos roubados.

A primeira apreensão ocorreu por volta das 10h20 nas proximidades de um posto de combustíveis, localizado no bairro Altamira. Os agentes de plantão recuperaram um Ecosport de placas do Rio de Janeiro, roubado em 2013 na cidade do Rio de Janeiro.

Durante a fiscalização constatou-se que o veículo ostentava placa divergente da cadastrada. O condutor, A. O.S, 30 anos, apresentou um documento falso do veículo e afirmou tê-lo adquirido na cidade de Picos, através de negociação direta com o vendedor.

Já por volta das 11h00 os agentes de plantão abordaram na zona urbana um veículo Ford/Ecosport de placas de São Paulo-SP, após a inspeção de rotina foi constatado que o mesmo era clonado e que a placa original indicava ocorrência de roubo para o veículo, registro feito no ano de 2011 na cidade de Santo André, São Paulo.

O condutor, J.D.A, 49 anos, apresentou um documento falso para o veículo e afirmou ser o proprietário e não saber das irregularidades

Diante dos fatos, os dois veículos e condutores foram encaminhados à Polícia Civil de Picos pelo suposto cometimentos dos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículos e uso de documentos falsos.

Fonte: Picos 40 Graus

A notícia PRF apreende veículos roubados e detém motoristas em Picos apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.





