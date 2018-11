PRF autua 15 caminhoneiros por descumprir lei do descanso no Piauí

A Polícia Rodoviária Federal autuou 15 caminhoneiros na quinta-feira (08) no km 33 da BR-343 no município de Parnaíba por descumprimento da lei de descanso obrigatório ao motorista professional durante a jornada de trabalho diário e outras infrações.

A Lei 12.619/12 obriga os motoristas profissionais a descasar 11 horas para cada 24h trabalhadas. Todos os veículos autuados foram retidos para cumprimento do descanso.

Durante a operação da PRF foram observados outras infrações, como falta do disco diagrama, suspensão veicular alterada, cargas com amarração inadequada e/ou transportada nas partes externas do veículo e 02 veículos de carga foram retidos por transitarem com o licenciamento vencido.