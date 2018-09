PRF-PI apreende 5 kg de maconha em ônibus interestadual na rodovia BR-343

Na noite desta quarta-feira (26/09) no km 189 da BR 343, em Piripiri, região Norte do Piauí, agentes da Polícia Rodoviária Federal, em fiscalização vinculada à Operação Cáustica, abordaram e fiscalizaram com o auxílio de cães farejadores, um ônibus de transporte regular interestadual de passageiros que fazia a linha Teresina-Fortaleza.

Durante as buscas os cães indicaram a presença de substância entorpecente sendo transportada em uma das bagagens.

O proprietário da bagagem foi convidado a participar do procedimento de abertura e conferência de sua bagagem. Havia no seu interior alguns pacotes contendo substância análoga à maconha, momento em que o condutor informou tratar-se realmente deste vegetal e que recebeu a droga na cidade de Caxias-MA e a entregaria a pessoa desconhecida na cidade de Fortaleza-CE.

Foi dado voz de prisão ao passageiro e após pesagem dos pacotes constatou-se 5,1 kg. O caso foi encaminhado para a delegacia.

Fonte: Com informações do Nucom/PRF-PI

