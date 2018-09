PRF prende caminhoneiro com 60 toneladas de madeira ilegal em Picos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada desta sexta-feira (21/09) cerca de 60 toneladas de madeira ilegal transportada por um condutor com documentação falsa. O caso foi registrado na BR-316 próximo ao município de Picos, distante 317 km de Teresina.

Segundo a PRF, o caminhão seguia para a cidade de João Dourado na Bahia, sendo interceptado no KM 294 em Picos. O motorista identificado pelas iniciais J.R.S.P de 43 anos, apresentou uma guia florestal da Secretaria do Meio Ambiente do Pará, mas a viatura percebeu a falsificação.

Dentro da carroceria do veículo, havia 43 metros cúbicos de madeira serrada, proveniente de várias espécies. Ao todo, a carga pesava mais de 60 toneladas e estava completamente ilegal. O motorista foi preso e enquadrado por crime ambiental, além do uso de documentação falsa. A carga foi apreendida e entregue ao Ibama, junto com o veículo.

Ainda de acordo com a PRF, só esta semana foram apreendidas mais de 100 toneladas de madeira ilegal vindas do Norte do país.

Fonte: Oito Meia

