PRF prende condutor portando documento falso em Picos

Na manhã deste domingo (11), por volta de 11h30min, os agentes da 4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Picos, efetuaram a prisão de um homem identificado pelas iniciais de W.S.S. por uso de documento falso. Condutor foi flagrado durante uma abordagem de rotina realizada pelos policiais no km 294, da BR-316.

Segundo registros da PRF, o veículo conduzido por W.S.S, um caminhão de placa GTP- 2637, de São Paulo, foi abordado pela guarnição e ao solicitarem a documentação do condutor foi apresentado o certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) do Estado de São Paulo com indício de adulteração.

Após realizada as consultas ficou confirmado a falsidade do documento. O condutor foi encaminhado a Central de Flagrantes para adoção dos procedimentos cabíveis.

Fonte: Folha Atual

