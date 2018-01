PRF recupera caminhão com ocorrência de roubo/furto em Inhuma

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalização de rotina nesta quinta-feira (04/01) na região de Picos, mais precisamente no km 239, município de Inhuma, apreendeu um caminhão com com ocorrência de roubo e furto. Ao abordar o caminhão de placa QKB-9766, verificou que o veículo tinha vários elementos de identificação…