PRF recupera picape furtada em Rondônia em Picos

Por volta das 19:40h desta quarta-feira (07/02), no km 299 da BR-316 em Picos, a equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de iniciais F.G.B.F, de 43 anos, com um veículo com restrição de roubo/furto.

Segundo o Policial Rodoviário Jorge Madeira, o suspeito estava conduzindo uma picape Volkswagen Amarok, de placas OAE-2187, do Estado de Rondônia, com ocorrência de furto registrado em janeiro de 2018 em Porto Velho. “Havia ainda em desfavor do nacional um mandado de prisão em aberto expedido pelo TJ-RO pelo crime de peculato”, disse Madeira.

O condutor e a picape foram apresentados na Delegacia Regional da Polícia Civil de Picos (PI) para que o flagrante fosse efetuado.

Fonte: Web Piauí