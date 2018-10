PRF recupera quatro veículos roubados em cidades da região de Picos

A Polícia Rodoviária Federal recuperou 04 (quatro) veículos com registros de roubo/furto nas cidades de Valença do Piauí e Ipiranga do Piauí ontem (17). As apreensões e prisões ocorreram durante rondas ostensivas de combate à criminalidade na região de abrangência da delegacia PRF de Picos – PI.

Durante a manhã de ontem (17) , foi recuperado um VW/FOX usado em um assalto na cidade de Valença do Piauí na última terça-feira (16). Os policiais localizaram o veículo em uma estrada vicinal nas proximidades do entroncamento das rodovias BR 316 com a BR 230. O automóvel, que estava com placas adulteradas, foi identificado como tendo placa original NVC-2562/CE com registro de roubo e furto realizado em junho de 2013 na cidade de Fortaleza/CE. Ninguém foi preso.

Ainda durante a manhã de ontem, um outro veículo foi abordado no KM 259 da BR 316 na cidade de Ipiranga do Piauí. Desta vez , uma VW/SAVEIRO, onde foi constatado que o veículo era clonado e o condutor apresentou um documento falso do veículo, o qual posteriormente foi identificado como um veículo de placas OHE-3202/BA com registro de roubo e furto realizado em dezembro de 2016 na cidade de Lauro de Freitas/BA.

Durante a tarde de ontem, em diligências na região de Valença do Piauí, foram recuperados uma Toyota HILUX também clonada, cujo condutor apresentou documentação falsa do veículo, e foram realizados os procedimentos na caminhonete que foi identificada pela placa QDY-1099/CE com ocorrência de roubo e furto registrada em maio de 2018 na cidade de Fortaleza/CE.

Ainda em Valença do Piauí na tarde de ontem, uma motocicleta honda CG 125 FAN de cor vermelha foi recuperada com chassi e motor totalmente raspados, não sendo possível identificá-la. O condutor não possuía qualquer documentação do veículo e disse ter ciência de que a moto era roubada.

Três homens foram presos e encaminhados às autoridades judiciárias de Picos e Valença do Piauí para os devidos procedimentos legais.

Fonte: PRF

