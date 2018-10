Problema mecânico causa acidente com caminhão na BR 407, em Jaicós

Um problema mecânico causou um acidente na madrugada desta quinta-feira, 11, por volta das 3h, na BR 407, próximo ao povoado Croazal, distante cerca de 16 km da cidade de Jaicós.

Segundo relatos, a cabine do caminhão – modelo Mercedes Benz Atego 2426 – levantou durante a viagem. O motorista ficou sem visão e perdeu o controle do veículo, saindo da rodovia. Mesmo depois de deixar a pista de rolamento, o caminhão ainda percorreu cerca de 100 metros pela mata, até cair em um buraco e parar.

Duas pessoas estavam à bordo do caminhão, que havia saído de Picos com destino a Juazeiro, na Bahia, onde iria carregar com verduras. Os danos foram apenas materiais e as vítimas não sofreram ferimentos.

