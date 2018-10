O ônibus do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) do Ministério Público do Piauí (MPPI) realizará atendimentos em Picos nesta quinta-feira, 25. O veículo, que estará estacionado na praça Felix Pacheco, vem percorrendo inúmeros municípios que possuem o Procon.

A ação acontecerá das 08h00 às 16h00. Devem procurar o serviço pessoas que tenham reclamações contra concessionárias de energia, água e operadoras de telefonia, além daquelas que compraram produtos eletrônicos com defeito ou não entregues, publicidade enganosa, descumprimento de oferta, negociação de débito com cartão de crédito, empréstimos, negativação indevida junto ao SPC ou SERASA.3

Para prestar queixa o consumidor deverá estar munido dos documentos pessoais, comprovante de residência e comprovantes para a reclamação como notas ficais, boletos, entre outros.

Fonte: Ascom

A notícia Procon Itinerante realizará atendimentos em Picos apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.