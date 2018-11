Professor do Piauí é dono do maior canal de Caligrafia do YouTube

O maior canal com conteúdo de Caligrafia do YouTube do Brasil pertence ao piauiense da cidade de Anísio de Abreu. O canal é o Caligrafia DS, criado pelo professor Dárcio Santana, que reside em Rondonópolis (MT).

O canal que já se a aproxima de 200 mil seguidores, ensina pessoas do mundo inteiro a melhorar sua letra e a criar assinatura e rubricas profissionais e estilizadas através de técnicas e dicas super interessantes.

O projeto foi criado em 2012, porém, viralizou em 2016. Hoje, Anísio tem quase 10 milhões de visualizações e o professor já tem uma fonte de renda extra considerável por meio dos vídeos.

Além dos ganhos referentes ao YouTube, as criações de rubricas para pessoas do mundo inteiro como (Estados Unidos, Portugal, Moçambique, Suíça, entre outros) também geram renda ao criador do Caligrafia DS. Ele está organizando um material completo com exercícios para prática de Caligrafia para ser disponibilizado para os seus seguidores.

Confira aqui o link do Caligrafia DS.

180graus

