Professora arrisca temas para Enem 2018: ética, meio ambiente e Fake News

A proposta de redação do Enem é elaborada dentro de cinco eixos: político, cultural, ambiental, social, científico. “O aluno deve ficar bem focado naquilo que acontecendo no brasil e no mundo. É assistir a TV, ler jornais, saber aquilo que está acontecendo de mais importantes nas principais áreas sociais, políticas e econômicas, não só no Brasil como no mundo”, disse.