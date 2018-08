Professores de Itainópolis são assaltados na zona rural

Por volta das 22h25 da noite de ontem (13), enquanto voltavam do colégio do Riachão em uma moto, o professor Abimael Mendes e o diretor José Kelly Ibiapino foram abordados por dois assaltantes, entre as localidades Morro do Milho e Sítio Riachinho.

Vestidos de jaqueta e usando capacete, os meliantes pediram parada aos professores e, como estes os ignoraram, resolveram perseguir os docentes, apontando-lhes um revólver. Assim fizeram com que as vítimas parassem e se deitassem na pista, para extrair seus pertences, inclusive a moto do diretor, uma YBR roxa, ano 2010, de placa NIH 0245.

Além da moto, foram levados os seguintes bens: as mochilas dos dois professores (sendo que a de José Kelly continha um notebook); as carteiras de ambos (sendo que a de Abimael continha todo o pagamento do mês, que há pouco ele tinha recebido); o tênis de Abimael e o celular de JK. Só não levaram o celular de Abimael porque ele conseguiu jogá-lo na mata.

Depois da ação dos bandidos, os professores foram até uma casa próxima do local e telefonaram para o pai do diretor, que foi até o Sítio Riachinho buscá-los de carro.

Fonte: O Dia