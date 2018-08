Após 77 dias de paralisação os trabalhadores em educação do Piauí retornarão as escolas. As aulas serão retomadas nesta sexta-feira, 24.

Os trabalhadores da rede estadual de educação, lutaram para que o governo do estado cumprisse o reajuste da categoria anunciado pelo Ministério da Educação (MEC) ainda no mês de novembro de 2017.

De acordo com o sindicato da categoria a greve foi suspensa, mas fica mantido o estado de greve até que o governo cumpra a decisão judicial pagando o retroativo na folha de setembro.

Foram dois momentos de greve, o primeiro no início de período letivo quando os trabalhadores ficaram 17 dias de greve quando o governo assinou um Acordo Judicial garantindo o reajuste para os professores e funcionários. No segundo momento a greve retornou porque o governo descumpriu o Acordo Judicial firmado no TJ-PI.

A categoria acatou a determinação do desembargador Joaquim Santana, mas mantem o estado de greve.

De acordo com a presidente regional do Sinte, Gisele Dantas, as solicitações da categoria foram atendidas. “Pela luta conseguimos o reajuste do piso de 6,81% no vencimento para todos. Garantimos o reajuste do piso e a paridade. O bom é que mantivemos o reajuste paritário no vencimento conforme a lei do piso. Em dezembro já era certo de que perderíamos o auxílio alimentação e ficaria apenas os 2, 95% no vencimento”, explicou Gisele.

A presidente ressaltou que o calendário escolar será estabelecido por cada escola, pois existem realidades diferentes em cada unidade.

Fonte: Picos 40 Graus com informações Ascom Sinte-PI

A notícia Professores encerram greve e aulas serão retomadas amanhã (24) apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.